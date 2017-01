Et viirushaigustesse ja grippi haigestumine on viimastel nädalatel oluliselt tõusnud, on enamik suurhaiglatest külastajatele uksed sulgenud.

Külastuskeelu eesmärk on vähendada nii haiglas viibivate patsientide kui ka haigla personali nakatumisohtu. Külastamine on taas lubatud, kui gripi kõrghooaeg taandub. Sellest antakse jooksvalt teada.

Ida-Tallinna Keskhaigla on suletud juba tänasest. Patsientide külastamine on ajutiselt keelatud kõikides haigla üksustes, et vältida viirushaiguste levikut haiglasse.