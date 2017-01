Ameerika on kurikuulus oma vahtrasiirupidieedi ja titetoidudieedi poolest, kuid jaburaid salenemiskuure on leiutatud mujalgi.

Hiinlased jõllitavad päikest

Ema on sind kindlasti manitsenud, et otse päikesesse ei tohi vahtida. See-eest Hiinat on viimasel ajal vallutanud päikesesöömise dieet, mis käsib ühe toidukorra asemel 44 minutit järjest ainiti päikesesse vaadata.

Väidetavalt vähendab see söögiisu, parandab une kvaliteeti ja ühtlasi – oh üllatust – silmanägemist. Päikesesse vahtides omastavat keha päikeseenergiat, mis hakkab kehas tööle kütusena.