Nende seas oli lapsi, kes vajasid Lastefondi abi näiteks erinevate teraapiate eest tasumisel, meditsiiniliste abivahendite, ravimite või ravitoidusegu soetamisel, ravireiside kulude katmisel jms. Samuti hõlmab see arv asenduskodude lapsi, kes said Lastefondi toel terapeutilist tuge; Tartu naiste varjupaika sattunud lapsi, keda seal fondi rahastusel nõustas psühholoog; ülekaalulisi lapsi, kelle lisatreeningute eest Lastefond tasus; liigesehaiged lapsi, kellel fondi tugi võimaldas käia tasuta ravivõimlemises ning lapsi, kes on saanud osaleda Lastefondi toel toimunud laagrites või kokkusaamistel.

“Samuti saab toetussummade põhjal öelda, et üks suur murekoht tervishoiu rahastamises on hetkel ravitoidusegude hüvitamise probleem. Kui veel mõned aastad tagasi vajas selles meie abi umbes 5-6 last, siis viimaste aastatega on see arv kolmekordistunud.” Ta lisab, et kuigi abivajajaid on rohkem, on õnneks viimasel aastal suurenenud ka fondi kogutud annetussumma.