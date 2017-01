Paljud meist ei tea, et valgus mõjutab tugevalt meie tervist. Valgus tähendab tegelikult palju rohkemat kui vaid see, mida me oma silmaga tajume ja arvame nägevat.

Kuna LED (ehk valgusdioodidest eralduv valgus) on energiasäästlik, siis on see tänapäeval üks peamisi siseruumides kasutatavaid valgusallikaid. Oleme kogenud, et see valgustab suurepäraselt ja meid rõõmustab asjaolu, et LED-pirnid on võrreldes hõõgpirnidega lausa kuni 95 % energiasäästlikumad. Iseäranis vähe on aga räägitud LED valgustite varjatud ohtudest – neis on üks peidetud riskifaktor, millest paljud ei ole tõenäoliselt kuulnudki, kirjutab KSA silmakeskuse blogi.

Sinine valgus on silmadele kahjulik