Sage saunaskäik vähendab dementsuse riski, kinnitab Ida-Soome ülikoolis meeste seas läbi viidud pikaajaline uuring.

Ida-Soome ülikoolis jälgiti 20 aastat üle 2000 keskealise Soome idaosas elava mehe. Uuringus osalejad jagunesid kolme gruppi: ühed käisid saunas kord nädalas, teised kaks-kolm korda ning kolmandad neli-seitse korda.

Ajakirjas Age and Ageing avaldatud uuringu tulemused kinnitavad, et neil meestel, kes käisid saunas neli-seitse korda nädalas, diagnoositi 66% väiksema tõenäosusega dementsus võrreldes nendega, kes käisid saunas kord nädalas. Alzheimeri tõbe diagnoositi kõige sagedamini saunas käivate meeste seas 65% väiksema tõenäosusega.

Sama uuring on varem välja toonud, et sage saunaskäimine vähendab oluliselt südame isheemiatõve ning ka teiste südamehaiguste tõttu tekkida võivat äkksurma riski, samuti kaitseb see südame tervist ja mälu.

Seda seostatakse asjaoluga, et saun hoiab südame-veresoonkonna terve ning see kõik on omakorda seotud ka ajuga. Samuti võib rolli mängida tõik, et saun lõõgastab ja maandab stressi.