Treeninglennul märkab instruktor, et kütus on lõppenud. Ta noomib kadetti:

"Kas ma ei öelnud, et tuleb peale passida, millal kütusemõõdiku osuti osutab sõnale "tühi"?"

"Ma passisin," vastab kadett, "kell oli siis täpselt kümme minutit neli läbi."