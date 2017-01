Ida-Tallinna Keskhaigla silmapolikliinikut külastavatel lastel jagub nüüdsest ka rohkesti mängurõõmu, sest laste silmaarstide ootealale paigaldati kaasaegne interaktiivne mängulaud. Sel nädalal on Ida-Tallinna Keskhaigla silmapolikliinikut külastanud lastel olnud palju avastamisrõõmu – vastuvõttu ootavatele lastele paigaldati osakonda interaktiivne 12 erineva mänguga nutilaud. Ida-Tallinna Keskhaigla majandusosakonna juhataja Signe Roosi sõnul saadi idee ühelt lapsevanemalt, kes tegi ettepaneku, et haiglat külastavatele lastele võiks ooteruumides põnevat meelelahutust pakkuda. „Võtsime ühendust ühe USA mängulaudu tootva ettevõttega ning peale põhjalikku kaalumist leidsime, et selline mängulaud sobib suurepäraselt silmakliinikusse laste vastuvõttude ootealale. Seal on alati palju lapsi ning laua jaoks ka piisavalt ruumi,“ selgitas ta.

Tegemist on USA ettevõtte After Mouse innovaatilise puutetundliku mängulauaga, millel tosin huvitavat ja mõtlemist arendavat mängu. Lisaks traditsioonilistele trips-traps-trullile, sudokule ja puslele on nutilauale sisse programmeeritud näiteks prügikoristamise ja kujundite sobitamise mängud ning spordimaailmast tuntud curling ehk jääkeegel. Mängulaud võimaldab korraga mängida kuni neljal lapsel.

Mängulaua rahastamisel tuli aga appi AS Ühisteenused, kes ITK territooriumil parkimiskorralduse eest vastutab. „Tänu neile parkijatele, kes ühel või teisel põhjusel meie territooriumil parkimiskorda on eiranud ja leppetrahve pidanud tasuma, saimegi laste heaks midagi ära teha,“ kirjeldas Signe Roos. Säärane koostöö Ühisteenustega ei ole aga esmakordne, sest ka paar aastat tagasi soetati Keskhaigla Sünnitusmaja perepalatitesse just parkimistrahvidest kogunenud raha abil uued vastsündinute voodid. AS Ühisteenused juhatuse liige Hendo Priimägi väljendas taolise koostöö üle samuti heameelt. „Oleme Ida-Tallinna Keskhaiglaga koostööd teinud viimased kuus aastat parkimiskorraldajana ning seega ka haigla igapäevaste tegemistega kursis. Peame loomulikuks anda omapoolne panus haiglat külastavate patsientide, eriti laste veelgi paremaks, hoolivamaks ja sõbralikumaks teenindamiseks,“ selgitas Priimägi.