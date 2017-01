Rahvatarkus ütleb, et kunagi ei tohiks vihasena magama minna. Seda, et enne voodisse pugemist võiks erimeelsused lahendada, soovitavad ka teadlased.

Veebiportaal Elite Daily vahendab ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringut, mis kinnitab, et ühegi tüli lahendamist ei tasu lükata hommikuks. Seda lähtuvalt aju toimimise iseärasustest.

Nimelt töötleb aju meie kogemusi sel ajal kui me magame, paigutades neid lühiajalise ja pikaajalise mälu alla.

Tüli paigutab aju enamasti pikaajalise mälu tsooni, mis tähendab, et sel on meie jaoks ka pikaajalisem mõju.

Just seetõttu võikski tülid enne voodisse pugemist ära lahendada. Lisaks - kui probleemid on lahendatud, on uni rahulikum ning inimene puhkab ennast paremini välja.