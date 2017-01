Kui oled kimpus ülekaaluga, järgi üleliigsete kilode kaotamiseks neid viit äärmiselt lihtsat nippi. * Mõõda portsjoneid peoga. Kui toiduports on suur, on ka tarbitav kalorite hulk liig. Et kõige täpne mõõtmine ja kaalumine ajab hulluks, usalda õige koguse leidmisel oma käsi, soovitab Men´s Health. Üks söögikord võiks sisaldada kaks peotäit juurvilju, rusika jagu täistera-süsivesikuid, peotäie lahjasid valke ja väikese sortsu taimeõli. * Ära liialda tervislike toitudega. Isegi tervislike toitudega ei tohu liialdada. Näiteks kui alustad päeva jogurti ja müsliga, siis oled müsliga nii helde, et tegelikult serveerid seda endale mitme söögikorra jagu.

* Pea toidupäevikut. Ka väiksed asjad võivad su sissesöödava kaloritehulga liialt suureks ajada. Et kõik oleks kontrolli all, pea toidupäevikut - näiteks MyFitnessPal'i äpi abil. Nii on kõik lihtne ja selge.

* Maga öösel seitse kuni üheksa tundi. Väsinud inimesed teevad ebamõistlikke otsuseid ning söövad liiga palju. * Ära liialda salatikastmega. Salatikaste on üks levinumaid peidetud kalorite allikaid. Kui valad õlirikast kastet salatile otse pudelist, on väga lihtne sellega üle pingutada - kaks lisa-supilusikatäit sisaldab lausa 120 kalorit. Terve nädala peale teeb see aga juba 600 lisakalorit. * Hoia puuviljad käeulatuses. Kui sul on küpsised või rämpstoit käeulatuses, on väga tõenäoline, et sa neid ka sööd. parem hoia käeulatuses puuvilju.