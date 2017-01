Vistrikud ei kimbuta vaid teismelisi ning nendest lahtisaamiseks ei pea sagedamini nägu pesema - siin on ära toodud levinud müüdid vistrike kohta, mida sugugi uskuda ei maksa. * Müüt 1: vistrikud on teismeliste probleem. Millal ja kuidas akne kellelgi avaldub, on väga suures osas geneetiliselt määratud. Paljudel esineb see vaid teismeaastatel, samas on hulk inimesi, keda kimbutab akne ka täiskasvanuna - isegi 40-55% 20-40-aastastest on selle hädaga kimpus, kirjutab Men´s Health. Müüt 2: pead sagedamini nägu pesema. Sagedasem näopesu su aknet ei ravi, sest akne põhjused on mujal - näiteks hormoonides, stressis või põhjustavad seda geenid. Muidugi on oma osa ka bakteritel ning samuti võivad aknet ägedamaks muuta poore ummistavad nahatooted. Nende puhul on näopesu abiks, aga tavaliselt pole tegu ainsa akne põhjusega.

Müüt 3: päike aitab aknest vabaneda. See on rumal jutt. Päike kahandab meie nahas olevat immuunsüsteemi, mis ei ole üldiselt hea, kuna seda süsteemi on vaja kaitseks põletike ja nahavähi vastu. Pluss veel see, et liiga palju päikest tekitab kortse ja pigmendilaike. Päike pakub ajutist leevendust vaid ekseemi ja psoriaasi korral.

Müüt 4: rasvase toidu söömine tekitab aknet. See võib rolli mängida vaid akne eelsoodumustega inimestel. Müüt 5: mustad täpid on pooridesse kinni jäänud mustus. Kui karvanääpsus moodustuvad rasu ja naharakud, siis võivad nahale tekkida kas mustad või valged täpid. Mustad täpid on avatud pooris, punni ained on oksüdeerunud. Kui poor on suletud ja sisu ei saa oksüdeeruda, tekib valge täpp.Mustadel täppidel pole mingit pistmist mustusega: tegu on oksüdeerunud keratiiniga, ühe naha peamise koostiosaga. Müüt 6: punnide pigistamine pole halb. Vastupidi - see on kohutav mõte. Vistriku pigistamisega tekitatav trauma loob olukorra, kus vigastatud kohta pääseb rohkem baktereid ja põletik suureneb. See teeb punni hullemaks ja paranedes võib jääda sellest jälg. Punni pigistamine võib anda häid tulemusi siis, kui see on küpsenud ega ole põletikuline, valulik või punane.