Valu on asi, mida iga inimene kogeb vähemalt korra elus. Lühiajalise ja mööduvana ei tekita ta suuremat kahju, kuid krooniline valu võib mõjutada tervet elu. Moodne valuravi veenab inimest valu mitte kannatama ning seda ideed toetab ka kirjastuse Pegasus välja antud raamat "Võida valu - sa suudad seda!", mille autoriks on tuntud terviseekspert ja litsentseeritud osteopaat ning naturopaat Leon Chaitow. Enne ravimite järele käe sirutamist on ka valu leevendamiseks mõistlik kasutada kõiki teisi vahendeid. Ning sellest raamatust leiabki selleks üksikasjaliku juhendi. Ükskõik, kas sind vaevab seljavalu, pidevad peavalud, migreen, artriit, kõhuprobleemid või ülepingest tingitud hädad - kõigele on tähelepanu pööratud.

Et esimene samm valu seljatamisel on selle tundmaõppimine, on ka selles raamatus üksikasjalik kirjeldus valu olemusest.

Samuti näidatakse teoses, kuidas saavad positiivne vaimne hoiak, parem rüht, füüsiline treening ja muudatused toitumises aidata valutsüklit katkestada. Väga kiiduväärt on, et raamatus on toodud ka juhiseid valu peletavate harjutuste tegemiseks. Samuti antakse raamatus juhiseid juhiseid murranguliste raviviiside ja tõhusaks osutunud võtete jaoks ning käsitletakse ravivõimalusi levinumate probleemide puhul, nagu näiteks kaela- ja õlavalu, selja- ja kõhuvalu. Mis kõige parem - erinevalt ravimite tarvitamisega kaasnevatest kõrvaltoimetest selles raamatus kirjeldatuga kõrvaltoimeid ei kaasne.