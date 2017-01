* Sa seksid unes ekskallimaga. Loewenberg kinnitab, et see ei tähenda, et praeguse elukaaslase vastu on tunded jahtunud. Sellised unenäod on normaalsed, eriti, kui ekskallim oli esimene armastus. See tähendab, et meis on endiselt olemas kirg ja elevus ning et me soovime oma elus proovida midagi uut.

* Sa seksid unes mehega, kelle nägu sa ei näe. Loewenbergi sõnul tähendab see, et iseendas tuleks mingis küsimuses selgusele jõuda.

* Sa näed unes, et seksid oma sõbraga. Loewenberg lausub, et sellise unenäol võiks mõelda oma sõbrale ning tema kolmele iseloomujoonele, mis sinu jaoks olulisemad on. Neist kolmest üks võib sinu elus hetkel olulist rolli mängida.

*Sa näed unes, et magad samast soost inimesega. Loewenberg soovitab sellele inimesele mõelda - ehk ta on sind viimasel ajal kuidagi tugevalt mõjutanud? Samas võib see olla ka märk, et oled sellesse inimesse kiindunud.

* Sa näed unes, et seksid kuulsa inimesega. Loewenbergi sõnul on see märk, et oled sellest inimesest sisse võetud. Samas soovitab ta käituda samamoodi, nagu kõlab soovitus oma sõbraga seksiunenägu nähes. Samas võib mõtiskleda ka selle inimese tegevusvaldkonna peale - ehk annab näiteks vastuse unes nähtud kuulsa muusiku mõni laul?

* Sa näed unes, et seksid vihavaenlasega. Loewenbergi sõnul tähendab see, et mõtled liialt tollele inimesele ja viha tema vastu võib sind hetkel liialt mõjutada.

* Sa näed unes, et magad töökaaslasega. Loewenberg soovitab taas mõelda kolmele asjale, mis sulle selle inimesega esimesena meenuvad ja analüüsima seda nagu unenägu parimast sõbrastki.

* Sa näed unes, et osaled grupiseksis. Loewenberg lausub, et see võib tähendada liigset stressi ja kohustusi. See on kindel märk, et aeg tuleb maha võtta.

* Sa näed unes, et seksid avalikus kohas. Loewenbergi kinnitusel iseloomustavad geograafilised paigad meile olulisi paiku. Magamine võõras kohas tähendab aga sinu elus mingit osa, mida oled võõrastega liiga palju jaganud. Näiteks seks töö juures võib tähendada, et töö mängib sinu elus liialt olulist rolli.

* Sa näed unes, et seksid lapsepõlvekodus. Loewenbergi sõnul kuulub samasse klassi ka seksiunenägu ülikooliaegadest. Püüa mõelda mälestustele, mis sulle nende paikadega meenuvad - need võuvad anda vastused.