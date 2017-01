Taani võttis ühena esimestest maailma riikidest vastu otsuse, et alates sellest aastast ei kuulu transseksuaalsus enam psüühikahäirete hulka.

Taanis võeti see otsus vastu, et vähendada transseksuaalide diskrimineerimist, vahendab Spiegel. See otsus ei muuda aga siiski nende inimeste raviskeemi, kes tunnevad, et nad on valesse kehasse sündinud. Et oleks võimalik läbida sugu muutev hormoonravi, tuleb endiselt läbida aeganõudevad psühholoogilised uuringud.