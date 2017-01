"Inimene saab ennast mõelda nii haigeks kui ka terveks. Ma olen näinud inimesi, kes on ennast erakordselt suurest puntrast terveks mõelnud," teab perearst Anneli Talvik. Tableti ja süsti kõrval on ülioluline patsiendi otsus: ma saan terveks!

Kas see, et Edgar Savisaar suutis pärast pikka aega koomas olekut ja jala amputatsiooni naasta oma tegemiste juurde, on meditsiiniline tippsaavutus?

Anneli Talvik (Alar Truu)

Kindlasti on see silmapaistev meditsiiniline võit, aga Savisaare kaasus näitas, kui palju mängib inimese toimetulekus ja püstipüsimises rolli tugev tahe.

Kui kõikidel inimestel oleks nii tugev tahe terve olla ja tööd teha nagu Savisaarel, võiks pooled raviasutused kinni panna.