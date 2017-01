USA ja Rootsi teadlaste uuringust ilmnes, et tervislike eluviiside järgimine vähendas 50% võrra riski haigestuda südamehaigustesse ka neil, kel on geneetiliselt määratletud suur haigestumisrisk.

Tänaseks on teada 50 geenimutatsiooni, mille kandjatel on kaks korda suurem risk haigestuda südamehaigustesse kui neil, kel niisuguseid mutatsioone pole, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Samas on rohkelt andmeid sellest, et ebatervisliku eluviisiga isikutel (suitsetajad, suure kehamassiindeksiga, füüsiliselt väheaktiivsed, vähe puu- ja köögivilja, rohkelt rasva, soola ja suhkrut tarbivad inimesed) on samuti suurem risk haigestuda koronaarhaigusse. On leitud, et ebatervislike eluviisidega isikutest 10% haigestuvad kümne aasta jooksul koronaarhaigusse, samas on tervislikku eluviisi järgivatel isikutel see risk poole väiksem.

USA ja Rootsi teadlased uurisid 55 000 45–64 aasta vanust isikut, uuritavate seas oli nii mehi kui ka naisi. Keskmine jälgimisperiood oli 19 aastat. Ilmnes, et tervislike eluviiside järgimine vähendas 50% võrra südamehaiguste riski ka geneetiliselt kõrge haigestumisriskiga isikutel.