Uuringud näitavad, et 17% naistest kasutab hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ehk beebipille menstruatsiooni vahele jätmiseks või edasi lõkkamiseks.

Sellise tulemuseni jõuti Oregoni ülikoolis läbi viidud uurimusega, milles osales 1374 üliõpilast, kes olid viimase kuue kuu jooksul kasutanud kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, vahendab Women´s Health.

Ilmnes ka, et pooled päevi edasi lükanud naistest tegid seda mugavusest, sest ei soovinud, et päevad oleksid puhkuse ajal.

Kas selline käitumine on turvaline? Yale’i ülikooli meditsiinikooli sünnitusabi ja günekoloogia professor Mary Jane Minkin kinnitab, et see on turvaline, kui naine on terve, tal pole kõrget vererõhku, ta pole üle 35-aastane ja ta ei suitseta.

Mõistagi kaasnevad sellega ka omad riskid, näiteks menstruaaltsüklihäired ning päevadevaheline veritsemine. Beebipilli efektiivsust ehk kaitset raseduse eest selline käitumine õnneks ei ohusta. Tõsi, kui naine unustab tsüklit õigel ajal alustada, siis oleks mõistlik nädala jooksul igaks juhuks kasutada ka teisi rasestumisvastaseid vahendeid.