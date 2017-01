Kõhurasv ei tähenda mitte vaid seda, et sa oled paksuks läinud – see võib viidata ka mõnele keerukamale tõvele.

* Su hormoonid on sassis. Hormoonide möll ajab ainevahetuse sassi ning menopausi eel asub rasv veelgi jõudsamalt kõhule kogunema, kirjutab Women´s Health. Põhjuseks östrogeeni taseme langemine.

* Sul on polütsüstilised munasarjad. Nendega on oma elu jooksul kimpus umbes 10-20 protsenti naistest. Polütsüstiliste munasarjadega naistel on kõrgem testosterooni tase ja kogevad tihti kaalutõusu. Eriti kipub üleliigne kogunema kõhule.

* Sul on unehäired. Pidevalt öösel vaid viis tundi või kaheksa tundi ja rohkem magades võib hakata rasv kõhule kogunema.

* Sind kimbutab stress. Pinge all olevatel inimestel vabaneb kehas rohkem kortisooli nimeline hormoon. See paneb inimesed rohkem magusat ja rasvast sööma, saamaks kiiret rahuolu ja õnnetunnet. Samas korraldab kortisool kehas asjad nii, et inimene põletab vähem kaloreid.