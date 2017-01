Migreeniga kimpus olevad inimesed on leidnud, et mõned toidud on nende peavalu põhjuseks. Miks?

Teadlased on leidnud, et mõned migreeni esile kutsuvad toidud sisaldavad nitraate. Näiteks on sellised töödeldud liha ja rohelised köögviljad. Ning migreeniga kimpus olevate inimeste suust on leitud rohkem ka nitraate muutvaid baktereid, vahendab Live Science.

Teadlased pakuvad, et nitraate mõjutavad bakterid aitavad nitraate lämmastikoksiidiks muuta ning need ained mängivad rolli peavalude esinemises.

Igatahes on mõistlik migreeni tekitavate toitude söömisest loobuda või nende tarbimist vähendada.