Et naised pole kunagi oma välimusega rahul, piinavad nad end erinevate dieetide, trennide ning korrigeerivate rõivaesemetega. Need kipuvad pahatihti aga naiste tervise untsu keerama. Portaal Healthmeup toob välja viis harjumust, millega naised enim oma tervist kahjustavad. • Kõrgete kingade sage kandmine. Kui kanda kontsakingi aeg-ajalt, pole hullu. Igapäevane kontsadel ringi tippimine avaldab liigestele aga suurt survet ning tulemuseks võivad olla valulikud tervisehädad alates artriidist ja moondunud varvastest ning lõpetades seljavalu ja püsiva jalavigastusega. Mõistlik oleks siiski kanda madalama kontsaga kingi ja kontsad jätta ennekõike pidulikumateks juhtumiteks.

• Vales suuruses rinnahoidja kandmine. Uuringud kinnitavad, et suurem osa naistest kannab terve oma elu vales suuruses rinnahoidjat. See võib kaasa tuua rühiprobleemid ja ka nahaärrituse. Et rindade suurus ajas muutub, võiks aeg-ajalt lasta oma rinnahoidja suurust kontrollida.

• Emotsioonide ajel söömine. Teadlased on kindlaks teinud, et naised kipuvad emotsionaalselt sööma ebatervislikke asju. See mõjutab otseselt vööümbermõõtu, mis jällegi avaldab mõju kogu kehale, alates ainevahetusest ning lõpetades depressiooni tekke võimalusega. • Meigiga magamine. Igaüks on kogenud hetki, kui pärast pidu ei jaksa enam meiki maha võtta. Meigiga magades kogunevad mustus ja rasu nahapooridesse ning ummistavad neid, ripsmetuši ja lauvärviga magamine ärritab silmi.