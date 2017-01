SA TÜK Lastefond toetab alates jaanuarist sügava puudega 10-aastase Marie ratsutamisteraapiat. Fondi kõrval toetab peret selles ka linnaosavalitsus.

Marie sündis enneaegsena ja ajuanomaaliatega, millest tulenevalt tüdruk ei näe, ei räägi, ei kõnni, ei söö ilma abita ega istu ilma tugedeta, sest tal puudub tasakaalumeel. Kuus-seitse aastat tagas alustas Marie rehabilitatsiooniplaani alusel ratsutamisteraapiaga, mis aitab arendada tüdruku tasakaaluaparaati, tugevdab kehahoiakut ning vähendab spastikat jalgades.



Pärast riikliku toetuse lõppemist aitas perel ühe aasta jooksul täies ulatuses ratsutamisteraapia eest tasuda Kristiine linnaosavalitsus. Täna ei kata linnaosavalitsuse toetus (300 eurot pooleks aastaks) kahjuks kogu teraapia kulu, mistõttu pöörduti abi saamiseks Lastefondi poole. Kuna teraapia on mõjunud Mariele väga positiivselt, soovib pere sellega jätkata. Et see võimalik oleks, tasub Lastefond tüdruku teraapia eest puuduoleva 60 eurot kuus.

Lapse ema sõnul on Lastefondi toetus pere jaoks väga suur asi. “Tänu sellele saab Marie oma ratsutamisteraapiaga jätkata. Ta on oma hobusesse nii kiindunud ning ratsutamine pole tema jaoks mitte ainult füüsilise arengu jaoks oluline, vaid ka emotsionaalne rõõmu pakkuv tegevus," on ta Lastefondile ja annetajatele tänulik.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves selgitab, et tänu linnaosavalitsuse toetusele vajas pere fondi abi hetkel vähesel määral, kuid kindlasti jätkab fond Marie ratsutamisteraapia toetamist ka edaspidi, kui pere selleks soovi avaldab. “Kuna igasuguste teraapiate puhul toob edu just järjepidevus, on meil eriti hea meel omalt poolt kaasa aidata sellele, et Marie treeningud saaksid jätkuda. Loodame, et linnosavalitsus paneb ka edaspidi oma õla pere toetuseks alla,” lisab ta.