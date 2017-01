Uus aasta on paljudele tõhusaks motivaatoriks uute väljakutsetega alustamisel või soiku jäänud tervislike harjumuste taaselustamisel. Aasta algus on hea aeg ka tervisekontrolliks, et saada sisendit kõikvõimalike tervisealaste eesmärkide seadmiseks terveks eesolevaks aastaks.

Dr Meeli Glükmann, meditsiinilabori SYNLAB laboriarst annab nõu tervisekontrolliks: "Soovitame põhjalikku profülaktilist tervisekontrolli vereanalüüside põhjal teha üks kord aastas, seda juhul kui ei esine teadaolevaid suuremaid terviseprobleeme. Aasta algus on hea aeg tervisekontrolliks, kuna Eestis on siis pikkadele pühadele järgnev talvine periood, mil organism on haigustekitajatele vastuvõtlikum, avaldades nii oma nõrgemad kohad. Lisaks on inimeste enda huvi võtta vastu tervisealaseid otsuseid sel ajal tavaliselt suurem." Samas ei soovita dr Glükmann tervisest ülevaate saamiseks tulla analüüse andma näiteks külmetushaigust põdedes, sest siis on põletikunäitajad sageli kõrgenenud, see aga ei peegelda organismi üldist seisundit objektiivselt ja haigusest tingitud põletikunäitajad võivad hoopis teisi terviseprobleeme varjutada.

Lisaks põletikunäitajatele on talveperioodil oluline teada D-vitamiini taset, et otsustada kas ja kui palju oleks D-vitamiini vaja juurde tarbida. Vitamiin D toime tasakaalu säilitamises osalevatele lihastele aitab vähendada kukkumisi ja luumurde, mis talviste ilmaoludega paraku tihti kaasas käivad. Lisaks aitab see vitamiin võidelda väsimuse ja külmetushaiguste vastu.

Külmadest ilmadest tingitud muutused menüüs, jõuluvana toodud kommikott ja rikkalikult kaetud pühadelaud võivad jätta jälje veresuhkru ning kolesteroolitasemele, aga ka maksa- ja neerunäitajatele. Aasta algul liialt suure hooga spordiga alustajad võivad üsna pea maadelda madala hemoglobiini ja rauapuudusega, seda just eriti naised.

SYNLABi laboriarstid on koondanud need tervisenäitajad kokku Terviseriski paketti. Selles põhipaketis on 13 vereanalüüsi. Analüüside tulemused annavad ülevaate inimese immuunsüsteemi olukorrast, võimalikest varjatud põletikest, südame-veresoonkonnahaiguste riskifaktoritest, maksa, neerude, kilpnäärme tööst ja kolesterooli, veresuhkru, raua ning D-vitamiini tasemest. Soovi korral saab tellida lisaanalüüside paketi üle 40 aasta vanustele meestele, mis sisaldab täiendavaid analüüse nagu eesnäärme vähi riski marker, testosteroon ja teised vanusega muutuvad hormoonide ja ainevahetusanalüüsid. Üle 50-aastastele naistele on samuti lisatervisekontrolli analüüsid menopausiaegsete hormonaalsete ja ainevahetuslike muutuste jälgimiseks.

Euroopa suurimasse laboriketti kuuluv ja Eesti üks suurimaid meditsiinilaboreid SYNLAB on laborianalüüse teostades arstidele haiguste diagnoosimisel abiks olnud juba üle 20 aasta ning SYNLABis saab teha umbes 5000 erinevat analüüsi. Terviseriski paketi saab tellida otse ja mugavalt erapatsiendiportaalist MINU.SYNLAB.EE või laborist. Vereproovi saab anda ilma eelregistreerimiseta lähimas SYNLABi verevõtukohas ja vastused jõuavad samasse portaali hiljemalt kolme tööpäeva pärast. Küsimuste korral tasub lisaks tellida laboriarsti konsultatsioon. Vajadusel võib analüüside tulemused edastada oma perearstile või erialaarstile.

Loe lähemalt patsiendiportaalist MINU.SYNLAB.EE!