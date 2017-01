Tööpäeva on kohvipausid justkui sisse kirjutatud. Kohvi rüüpamise asemel võiksid sel ajal aga hoopis teed nautida – see on tervisele kasulikum.

· Must tee tugevdab immuunsüsteemi. Seepärast sobib just külmetusteperioodil juua musta teed. Lisaks aitab must tee organismil põletikke vältida. Ning kui vajad turgutust, siis mõtle sellele, et ka mustas tees on kofeiini, mis aitab aju aktiivsena hoida, kirjutab Aftonbladet.

· Punane tee aitab puhituste vastu. Selles tees sisalduvad flavonoidid rahustavad puhituste käes vaevlevat kõhtu, samuti aitavad need nii kõhuvalu kui ka kõhulahtisuse vastu.