Poes käimine on üks rist ja viletsus, sest kuigi tahaks ostukorvi täita tervisliku kraamiga, jõuab sinna ikka ka sellist, mida tegelikult sööma ei peaks. Men´s Health palus kuuel toitumisspetsialistil tuua välja, mida nemad poest ostavad, et toidulaud tervislik püsiks. Ja siin on tulemused: 1. Lillad või sinised köögiviljad. see tähendab mustikaid, viinamarju, baklažaani ja punast kapsast. Neis köögiviljades on olemas antotsüaniidid – antioksüdantide rphm, mis aitab põletikega võidelda. Neid süües alandad riski haigestuda põletikega seotud haigustesse nagu südamehaigused, diabeet ja vähk. (PantherMedia / Scanpix)

2. Munad. See tähendab, et süüa tuleb terve muna, mitte ainult munavalge. Nimelt on rebus ühendeid, mis hoiavad silmad, aju ja luud terved. Munad on kõige parem valguallikas. (PantherMedia / Scanpix)

3. Oliivõli. Peamine rasv, mida tarbite, peaks olema oliivõli. Selles sisalduvad ained aitavad võidelda väga paljude tõbedega, alates Alzheimeri tõvest ja lõpetades vähkkasvajatega. (PantherMedia / Scanpix) 4. Kaer. Kõik täisteratooted on head, kuid kaera on söögilauale kõige lihtsam lisada. Kaks tassi kaerahelbeid sisaldab kaheksa grammi kiudaineid, mis on umbes pool sellest, mida keskmine inimene päevas sööb. Kui tarbid 38 grammi kiudaineid, väheneb risk haigestuda südamehaigustesse, insulti ja diabeeti. (PantherMedia / Scanpix) 5. Oad. 2014. aastal läbi viidud uuring näitab, et inimestel, kes sõid päevas kolmveerand tassi liblikõieliste (herned, oad, läätsed) vilju, vähenes halva kolesterooli tase 5%. (PantherMedia / Scanpix)