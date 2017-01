Kaalutõusus on sageli süüdi toiduga liialdamine ja heitlik päevarežiim. Kui juurutad oma igapäevaellu need kümme harjumust, on sul lihtsam kogunenud ülekilodest vabaneda.

Vabane rämpstoidust. Kui rämpstoit – ebatervislikud näksid, kommid ja küpsised – on kodus, on tõenäosus neid süüa suurem. Püüa need ära visata või kui tõesti ei raatsi, ära osta vähemalt uusi, soovitab MyProtein.

Mitmekesista menüüd. Kui sinu hommikusöögiks on alati võileivad ja lõunaks supp ja salat, tüdid sa pikapeale sellest ära ning see suurendab soovi millegi ebatervislikuga patustada. Mitmekesista oma menüüd ja hellita oma meeli uute maitsetega.