Kui pea, selg või kael valutavad, pea hoogu ravimite tarvitamisega - ka muusika aitab valu efektiivselt leevendada.

Apteegikett Lloydspharmacy viis läbi uuringu, milles osales 1500 krooniliste valu põdevat inimest. Pea pooled neist ehk 41 protsenti uuringus osalenuist lausus, et muusika aitab neil end paremini tunda ja lõõgastuda, vahendab Telegraph.

Seejuures osutus kõige tõhusamaks popmuusika, see aitas 21% patsientidest. Klassikalisest muusikast said abi 17% ning rokk- või indie muusikast 16% valu käes vaevlejaist. Uuringus osalejate kinnitusel on tõhusaimad valupeletajad Simoni ja Garfunkeli «Bridge Over Troubled Water», Robbie Williamsi «Angels», Fleetwood Maci «Albatross», Elton Johni «Candle in the Wind» ja The Commodoresi «Easy».

Teadlased on ka varem soovitanud valu puhul katsetada tegevusi, mis hoiavad neid tegevuses. Muusika kuulamine on üks võimalus, mis aitab tähelepanu valult eemale juhtida.