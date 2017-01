Maailmameistrivõistlustele pääsemiseks pidid võistlejad osalema eelmise võistlusaasta jooksul vähemalt kolmel kvalifikatsioonivõistlusel, ratastoolis tantsijad vähemalt kahel.

Margit Kasemets ja Meelis Luks said esimese rahvusvahelise võistluskogemuse 2012. aasta oktoobris Trakai linnas toimunud Leedu II lahtisel meistrivõistlusel kantri- ja vesterntantsus. Tegemist oli ühega MM-i eeletapist. Seal saavutas Margit teise ja Meelis kolmanda koha.

Nende treeneriks on line-tantsu n-ö maaletooja Kaie Seger. Tema sõidutas ka kõik oma tantsijad autoga Tšehhimaale Libereci linna ja tagasi.

„Mulle ei antud ühtegi medalit, sest autojuhtide medaleid seekord välja ei jagatud,“ kirjutab Seger naljatades oma facebooki seinal.

Elektriratastoolide võistlusklassi maailmameister Meelis Luks räägib, et ainuüksi kaks päeva kestnud autosõit oli tema jaoks suur julgustükk.

“Köha veidi piinas ja istumine tekitas vaeva,” ütleb ta.

“Aga emotsioonid on üliägedad! Ilmaski poleks uskunud, et mulle pannakse kuldmedal kaela ja mängitakse riigihümni!” räägib maailmameister, et tema abikaasa rõõm ja juubeldus oli vaat et suuremgi kui tal endal.