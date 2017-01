Pärast rasket haigust võttis Jeanene Darden end kätte ja kaotas 18 üleliigset kilo. Oma kogemuse najalt jagab ta kolm soovitust neile, kes samuti liigsete kilodega kimpus.

Jeanenne Darden oli väga osav ujuja. Kord Arubal ujudes ei suutnud ta aga enam hingata ning tekkis uppumisoht, vahendab Healthy and Natural Life. "Minu sõbrad olid must 40 meetrit eemal ja nad ei kuulnud mind. Ma arvasin, et minuga on nüüd kõik," meenutab naine seda olukorda.

Õnneks kuulis naist üks sõpradest, kes lohistas ta randa. Kuid Jeanenne mured ei lõppenud, kui ta hingamine taastus. Koju tagasi jõudes diagnoositi tal raske südamepuudulikkus. Naine vaidles arstile küll vastu, sest ta on enda sõnul alati sportlik olnud.