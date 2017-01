Ülekaalulistel inimeste aju on võrreldes normaalkaalus eakaaslastega umbes kümme aastat vanem ning neil esineb rohkem vanusega seotud haiguseid kui normaalkaalus inimesel.

Selle tõdemuseni jõudsid teadlased, kui viisid läbi uuringu 527 täiskasvanu seas. Ilmnes, et ülekaalulistel inimestel on ajus vähem valgeollust kui kehamassiindeksi järgi normaalkaalus olevatel, vahendab Men's Health.

Valgeollus hoiab aju eri piirkondi koos ning vahendab ka ajupoolkerade vahelist suhtlust, samuti on sel oma osa mõtlemisel ja mälul. See kahaneb vananedes. Nüüd ilmnes, et ülekaalulisus lisab sellele protsessile kiirust juurde – ülekaaluliste inimeste aju on võrreldes eakaaslastega umbes kümme aastat vanem.

Selle põhjuseks tuuakse rasvast eralduvad tsütokiinid, mis kahjustavad aju.

Varasemalt on uuringud kinnitanud ülekaalulisuse ning dementsuse omavahelist seost.