Külm õhk võib küll naha kuivaks muuta, kuid samas teeb see jume ja tervisega palju head, kirjuta The Sun ja toob välja talve kaheksa head mõju tervisele ja välimusele.

2. See parandab und . Hea uni on naha tervisest kõneldes aga kulla hinnaga – see peletab tumedad silmaalused ning jume on alati värske. Lisaks esineb talvel unehäireid vähem kui suvel palavaga, sest jahedas magab inimene paremini.

3. See vähendab turseid. Külm ilm soodustab nii näo kui terve keha vereringet, vähendades nii põletikulisi protsesse ning silmade paistetust.

4. See noorendab nägu. Sageli antakse soovitusi hommikul nägu külma veega piserdada, see hoiab naha pingul ja säravana. Külm ilm mõjub näole täpselt samamoodi.

5. See aitab kaalu kaotada. Külm ilm soodustab kalorite põletamist, sest keha peab tegema enda soojas hoidmiseks rohkem tööd, kulutades nii ka rohkem kaloreid.

6. See teeb su jumekamaks. Kui käid külma ilmaga õues, hakkavad su silmad särama ja põsed õhetama.

7. See on nahale parem. Talvel on reeglina õhk puhtam ja see on nahale parem. Pikad talvised jalutuskäigud mõjuvad nahale noorendavalt.