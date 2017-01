"Olen mitu korda rääkinud nii kiusaja ema, klassijuhataja kui ka koolidirektoriga. Lõpuks, kui ta mu tütrele kallale tuli ja ähvardas ära tappa, pöördusin juba politsei poole. Kõik ütlevad, et ei saa midagi teha! Kes siis saab?" ahastab ema, kelle põhikooli lõpuklassis käiv tütar on aastaid talunud klassiõe terrorit. Tütar oli seetõttu sunnitud lausa koolitööst eemale jääma ja viimaks kooli vahetama.

"Olen selle terroriseeriva tüdrukuga jännanud üheksa aastat. Kogu see aeg on temaga probleeme olnud. Ma olen sellest lihtsalt nii väsinud, et enam ei jaksa," ütleb Kairi, kelle tütar Reeli (mõlema nimed on muudetud) õpib ühes Lääne-Virumaa kooli 9. klassis.

Kairi sõnul on kiusaja aastate jooksul peale tema tütre sihikule võtnud teisigi kooliõpilasi, aga kooli juhtkond laiutavat vaid nõutult käsi.

Kogu klass kardab