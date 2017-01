Seekordsest doonoripäevast võttis kokku osa ligi 40 ITK töötajat, kellest 28 lubas tervislik seisund ka verd loovutada. Pidades silmas hetkel valitsevat gripi- ja teiste viirushaiguste levikut, on seda igati arvestatav hulk, sest verd annetama tulev inimene peab olema 18-60-aastane, kaaluma vähemalt 50 kg ning veenduma, et ta on igati terve, puhanud ja söönud.

Uus aasta on käes ning jätkuvalt on verekeskusele iga vereloovutus sõna otseses mõttes elulise tähtsusega. Sestap tegi verekeskus oma järjekordse visiidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kus viimane doonoripäev toimus läinud aasta suvel.

Füsioterapeut Grete Veltri on korduvalt doonori rollis olnud. Tema sõnul on lihtsalt hea tunne kasulik olla ning mingi omapoolne panus neile anda, kes sellist abi vajavad. „Kui sa oled terve, siis tasuks ikka kindlasti tulla!“ soovitab ta teistelegi, kes doonoriks olemises kahtlevad.

ITK anestesioloogia- ja intensiivravikeskuse juhataja dr Jaanus Ellermaa jaoks oli seekordsest doonoripäevast osavõtt esmakordne vereloovutuse kogemus. „Väga hea tunne on! Natuke torkis, aga ei midagi hullu,“ on tema esimesed emotsioonid toolist tõustes. Ka dr Ellermaa on arvamusel, et kui juba võimalus on, siis võiks doonoripäevast ka osa võtta. „Eriti kui see tuuakse nii-öelda koju kätte ja tehakse nii mugavaks, peaks selle nii möödaminnes ära tegema!“ lisab ta.

Kui üldiselt on doonoritele teada, mis neid ees ootab ning karta pole midagi, siis ometi tekitas järjekordne võimalus head teha osades ka teatavat ärevust. „Ma olen kunagi olnud regulaarne doonor, aga sellest on nii kaua möödas, et lihtsalt mingisugune värin on sees,“ kirjeldas oma emotsioone viimati ligi 15 aastat tagasi doonoriks olnud dispetšer Margito Kannelaud. Temagi on kindlalt veendumusel, et kui sa ei pea minema spetsiaalselt verekeskusesse, vaid verekeskus tuleb sinu juurde, ei saa lihtsalt verd annetamata jätta. „Iga inimene peaks seeläbi head tegema, sest me ei tea iial, millal meil endal võib seda väga vaja olla,“ lisas Margito lõpetuseks.