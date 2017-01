Hallid ja külmad ilmad tekitavad soovi sooja teki alla pugeda ja isegi mitte mõelda enda liigutamisest. Ometi on just füüsiline koormus see, mis aitab igasuguse meele heitmisega, ka talvemasendusega toime tulla.

Siin on ära toodud kolm põhilist mõtet, millega enda mitteliigutamist vabandatakse ning ka soovitused, kuidas neist üle saada.

1. Ma olen väsinud. Väsinuna tekib vastupandamatu soov päeval tukastada, kuid tegelikkuses saad pidevat väsimust peletada hoopis end liigutades. Ka madala intensiivsusega treening, nagu näiteks jalutamine, suurendab su energiat, kirjutab Redbook. Ka teleka ees istudes tee reklaamipauside ajal mõned võimlemisharjutused. Ning joo korralikult – kanna veepudelit endaga kaasas ning söö veerohkeid puuvilju.

2. Mul on külm. Jah, talvel ongi õues külm. Kuid õpi end kihiliselt riietama. Kanna randmesoojendajaid, mütsi, topeltsalli. Võta kasutusse kangad, mis imavad niiskuse endasse, nii ei külmeta sa isegi higistades. Ei ole olemas külma ilma, on vaid valesti valitud riided!

3. Ma olen masendunud. Jah, päevavalgust ju peaaegu ei näegi, kui lähed hommikul tööle ja õhtul sealt koju. Kuid uuringud kinnitavad, et ka paar minutit päikest võib meeleolu paremaks teha. Leia aega laua tagant püsti tõusta ja korraks päikese kätte minna. Või lepi lõunaks kokku kohtumine sõbraga ning mine sinna jala. Siis saad nii päevavalgust kui sõbraga aega veeta – mõlemad on väga head meeleolu turgutajad.