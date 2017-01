Mõõduka intensiivsusega kõndimine võib vähendada riski haigestuda südamehaigustesse, kinnitavad teadlased.

Sellest, et kõndimine on suurepärane viis enda vormi viimiseks, on räägitud palju. Selle kohta, kuidas täpselt kõndimine mõjutab kolesterooli, kaalu ja vererõhku, on uuringud andnud erinevaid andmeid, vahendab Newsmax Health hiljuti ajakirjas Creative Nursing avaldatud uurimust.

Et midagi kindlamat väita, võtsid teadlased uuringu alla 70 New Yorgi osariigis elavat maanaist. Uuringus osalejail paluti naistel liikuda mõõduka koormusega vähemalt 150 minutit nädalas 10 nädala jooksul. Uuringus osalesid 29-79 aastased naised, nende keskmine vanus oli 55.

Uuringu alguses arvutasid teadlased, kui suur on naiste risk südameinfarktiks lähema kümne nädala jooksul. Uuringuperioodi lõpus kontrollisid naised naiste kaalu, vererõhku ja kolesteroolitaset osalejatest. Kõigi katses osalenud naiste näitajad olid paranenud, mis näitab, et kõndimine aitab vähendada südamehaiguste riski üsna lühikese aja jooksul.