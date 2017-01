Nohu, köha ja muud viirusnakkustega kaasnevad sümptomid on talveperioodil igapäevane paratamatus. Ning tõbi võib muutuda hullemaks isegi siis, kui lähed vaid apteeki leevendavaid ravimeid ostma, sest seal on ees mõnede hullemate viirusnakkustega kliendid, kellelt võid lihtsalt uusi pisikuid saada.

1. Cayenne pipar. Selle peamine koostisosa kapsaitsiin paneb su higistama ning see on viirushaigustest vabanemiseks äärmiselt oluline.

2. Nelgil on võimas antimikroobne toime, samuti on see tugev antioksüdant. See aitab kehast kõrvaldada keskkonna saastatuse ning stressi tõttu sinna tekkinud vabu radikaale.

3. Eukalüpt. Igas köögikapis võiks olemas olla ka eukalüpti eetrlik õli – seda sisse hingates saab vähendada limaskestade turset ning leevendada köha ja nohuga kaasnevaid sümptomeid. Lisaks võiks seda enne magamajäämist hõõruda jalatallale ja panna seejärel sokid jalga.

4. Tatramesi on gluteenivaba. See aitab leevendada köha sümptomeid ja toob ka parema une. Mee antimikroobsed omadused aitavad võidelda väga paljude külmetusviirustega.