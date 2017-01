Talvisel ajal tasub toekaid roogasid tasakaalustada kergemate toidukordadega, milleks sobib ideaalselt toitev ja tervistav jogurt.

Valio Eesti turundusdirektor Krista Kalbin toob välja jogurti kolm kasulikku omadust, mis aitavad talveperioodil tervena püsida.

1. Tasakaalus kehakaal. Eestlaste talvine toidulaud on traditsiooniliselt rammus ja rasvane, mistõttu jogurt on tänuväärne abiline tervisliku kehakaalu säilitamisel. Kuna talvisel ajal liigutakse vähem ning süüakse toekamaid roogasid, on oht koguda lisakilosid. Seetõttu planeeri menüüsse ka kergeid ja madalama rasvasisaldusega jogurteid ning naudi talve liigse stressita üleliigse kehakaalu pärast.

2. Tugevam immuunsüsteem. Talvisel ajal levivad mitmed viirused ning seetõttu on oluline, et organism oleks nende tõrjumiseks piisavalt tugev. Meie päikesevaeses kliimas jääb D-vitamiinist pidevalt organismis puudu, kuid D-vitamiin on lisaks immuunsüsteemi normaalse talituse tagamiseks vajalik ka kaltsiumi ja fosfori paremaks imendumiseks. Väärtuslikku D-vitamiini on võimalik ammutada funktsionaalseid jogurteid tarbides, et püsida ka pimedal ajal terve.

3. Väärt kaltsiumiallikas. Kaltsium on meie organismi tähtsaim mineraalaine, mida on parim omastada just vedelaid piimatooteid ja sealhulgas jogurtit tarbides. Mitmete teiste ülesannete kõrval tagab kaltsium meie luude tugevuse, mis on iseäranis oluline praegu, mil libeduse tõttu on kõrge kukkumisoht. Seetõttu ei tohiks ka talveperioodil peamisest kaltsiumiallikast loobuda.