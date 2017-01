Naksuvad liigesed, külmad käed, kuivad silmad ja lihaskrambid on üsna sageli esinevad hädad, kuid ka need näiliselt ohutud sümptomid võivad olla märgiks, et keha tahab sulle midagi öelda. Mida? Loe ise.

Naksuvad liigesed. Liigeste ümber on gaase sisaldav vedelik. Kui liigestele survet avaldada ja nii tekib venitus, vabanevad praksuvad gaasimullid, vahendab Yahoo Health. Kuid samas võib seda ragisevat heli tekitada ka kõõluse hõõrdumine luu vastu. Igatahes on põhjust muretseda, kui raksatusega kaasnev valu - siis võib olla see märk liigese- või kõhreprobleemist ning siis tuleks nõu pidada arstiga.

Kuivad silmad on talvine üsna sagedane häda, seda tekitab pikk ja pidev arvutiekraani jälgimine, kuiv õhk, külm ja tuul. Kuid silma võivad kuivatada ka antidepressandid, allergia- ja külmetusravimid. Kui silmad on kuivad pikka aega, võib see viidata mõnele immuunsüsteemi häirele. Kui kunstpisaratest ning silmade kaitsmisest päikeseprillidega abi pole ning see häda kimbutab sind pikemat aega, mine silmaarstile.