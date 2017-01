Õhtu on üleliigsetest kilodest vabaneda soovijaile tõeline proovikivi. Tahaks lõõgastuda, kuid kõht on tühi... Kuidas õhtul oma isud kontrolli alla saada ja mida teha, et keha öösel puhkaks ning samas ka kaloreid kulutaks?

Women´s Health annab selleks kolm soovitust.

* Pärast õhtusööki ära rohkem söö. Õhtul on lihtne igavusest või harjumusest näksimise lõksu langeda. Pane toit käeulatusest kaugemale ning joo hoopis piparmünditeed.

* Vali vahepalad targalt. Kui õhtusöök oli liiga vara, võib enne voodisse pugemist nälg peale tulla. Ära hoia siis end tagasi. Selle asemel jälgi, mida suhu pistad. Enne und on sobivaks vahepalaks väheste kaloritega toidud, mis ei ärrita ka organismi.

* Maga korralikult. Kui oled puhanud, jaksad päeval teha tervislikke valikuid. Hea une tagab, kui lood endale õhturutiinid. Olgu selleks siis raamatu lugemine või tassikese taimetee rüüpamine.