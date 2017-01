2. Võta söömiseks aega! Aeglasemalt süües saab ka aju aru, millal on kõht täis. Lisaks mõjub see ka seedimisele hästi.

1. Ära söö lõunaks vaid süsivesikuid. Need annavad kiiresti energiat, kuid samamoodi tekib pärast nende söömist kiire energialangus, mis paneb sind sööma, kirjutab Good Housekeeping.

Soovid, et ometi läheks nii, et suudaksid lõuna- ja õhtusöögi vahel olla midagi söömata? Siis hoidu allolevast seitsmest veast.

3. Unusta magusad joogid! Kui sa armastad lõunasöögi kõrvale juua limpsi või magusat mahla, saab kõht suhkrust täis. See tähendab, et magusad joogid tõstavad veresuhkru- ja energiataset, kuid need kaovad kiirelt ning üsna pea tabab sind veel suurem nälg.