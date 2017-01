Magusad lahused aitavad vastsündinutel valu vähendada, ilmneb ajakirjas Pediatrics avaldatud uuringust.

Meta-analüüsi haarati palju erinevaid uuringuid – kaasamise eelduseks oli, et oleks mõõdetud nutmise kestust või komposiitskoori valu hindamiseks, vahendab meditsiiniportaal Med24. Kokku leiti magusate lahuste vastsündinutel kasutamise kohta 168 erinevat uuringut alates 1991. aastast, neist 62 võeti vaatluse alla.

Ilmnes, et nutmise aeg magusate lahuste kasutamisel oli keskmiselt 23 sekundi võrra lühem 29 uuringus kokku 1175 vastsündinul. Valu skoor magusate lahuste kasutamsel oli -0,9 50 erinevas uuringus kokku 3341 vastsündinul.

Alates esimestest uuringutest on selgelt näha, et magusad lahused vähendavad valu ja lühendavad nutmise aega.

Uurijate hinnangul on edasiste uuringute korraldamine vastsündinutel tarbetu ja ebaeetiline. Seda enam, et samale tulemusele on jõudnud ka kaks varasemat uuringut ning 2001. aastal anti ka rahvusvaheline soovitus sukroosi kasutamiseks valusate protseduuride korral.