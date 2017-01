IT- ja äriteenuste ettevõte CGI Eesti annetas jõuluajal oma töötajate ja klientide nimel SA TÜK Lastefondile 2890 eurot, millega toetatakse liigse kehakaaluga kimpus olevate laste lisatreeninguid.

Ettevõte on juba aastaid tagasi loobunud jõulukinkide tegemisest klientidele ja töötajatele ning kasutanud selleks mõeldud raha igal aastal kolme heategevusorganisatsiooni toetamiseks. Need kolm organisatsiooni valivad välja CGI Eesti töötajad ettevõttesiseses heategevusveebis. Lastefond on viimasel kolmel aastal olnud kolme väljavalitu seas ning tänavu otsustati fondi toetada kõige suurema toetussummaga.

CGI Eesti turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Ariina Jõgeva arvab, et Lastefond leiab töötajate poolehoiu just oma tegevusvaldkonna tõttu. “Lastefond panustab väga palju Eesti tulevikku – meie laste heaolusse ja tervisesse ning tänu fondile on võimalik abistada just neid, kellel seda kõige rohkem vaja on,” selgitab ta. “Sel aastal otsustasime Lastefondi vahendusel toetada lapsi, kes on kimpus liigse kehakaaluga, sest lapsepõlves kujunenud eluviis ja harjumused loovad vundamendi kogu eesolevaks eluks ning tegeledes probleemidega noores eas, on võimalik kaasa aidata tervema ja ka rõõmsama põlvkonna kasvamisele.”