Maailmas on vähe nii mõnusaid asju, kui võimalus pärastlõunal veidi tukkuda. Lisaks kinnitavad uuringud, et sellest on kasu töövõimele.

Tänavu jaanuaris viidi 3000 Hiina 65 ja vanema inimese seas läbi uuring, mis kinnitab, et tunni aja pikkune uinak pärast lõunasööki parandas inimeste töövõimet, vahendab Redbook.

Pärastlõunane uinak on efektiivsem kohvist ning mistahes energiajookidest. Sa pead lihtsalt jälgima, et olgu väsimus kui suur tahes – lõunauinak peaks kestma 30 minutit või veidi vähemgi. Siis ei jõua sa siseneda sügava une faasi. Selle ajal ärgates tunned sa aga end veel väsinumana kui enne.

Õiges pikkuses pärastlõunane uinak annab aga energiat ning mõjub kogu kehale ergutavalt.