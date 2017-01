Miks köha ei kao ka pärast pikaajalist köhasiirupite tarvitamist? Aga seepärast, et enamus köharavimitest pole lihtsalt tolku.

On väga vähe tõendeid, et köhasiirupid on köharavis tõhusad, vahendab Men´s Health Ameerika teadlasi. Selle väiteni jõudsid teadlased pärast paljude ravimite uurimist ja analüüsimist.

Tõsi, teadlaste hinnangul on mõnedel köharohtudes sisalduvatel koostisosadel rahustav mõju ja see lubab öösel rahulikult magada. Ning see juba parandab enesetunnet tunduvalt.

Kuid sageli aitab köha puhul ainult aeg. Seejuures peaks köhaga palju vedelikke jooma, et lima muutuks vedelamaks ning vajadus köhida väheneks, kurguärrituse leevendamiseks võiks tarvitada kurgutablette.