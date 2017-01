* Tšilli. Pooles tassis hakitud tšillipiras on umbes 107,8 mg C-vitamiini. Lisaks leidsid Buffalo Ülikooli teadlased, et tšillis sisalduv kapsaitsiin leevendab liiges- ja lihasvalu.

Tuntuim C-vitamiinipomm on apelsin, ühes keskmises oranžis viljas on 69,7 mg C-vitamiini. Samas võiks toidulaua hoida üldiselt C-vitamiinirohke – kui lülitad oma menüüsse allolevad toiduained, oled tervenemise nimel teinud palju, kirjutab Health.

Kuigi uuringud näitavad, et C-vitamiini tarbimine ei aita külmetushaiguseid vältida, võib siiski selle piisav tarvitamine lühendada tõbine olemisele kulunud aega ning muuta ka haiguse sümptomid kergemaks.

* Punane paprika. Tass hakitud punast paprikat sisaldab ligi kolm korda rohkem C-vitamiini kui apelsin ehk tervelt 190 mg. Punases paprikas on ka ohtralt A-vitamiini, see on hea silmade tervisele.