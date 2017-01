Suur osa inimestest eelistab trenni tehes muusikat kuulata ning selle põhjal on Spotify teinud koondi – millised on kõige populaarsemad trennilaulud.

Ilmneb, et jõusaalis rassides, joostes või jalgrattaga sõites, kuid ka muud sporti tehes, meeldib inimestele end liigutada Drake´i, Kanye Westi ja Eminemi saatel, vahendab Time.

Lauludest on populaarseimad Eminemi "Till I Collapse", Kanye Westi "Power" ja Drake’i "Jumpman". See annab viite, et mõttetute sõnadega tümpsumuusika on see, mis aitab inimesi liikumas ja aitab südame rütmi trenni ajal kõrgel hoida.

Populaarsed on trenni ajal ka Rihanna, Calvin Harris ja The Weeknd ning trennilaulu listidest on kõige populaarseim see, mis kannab pealkirja "Dance Workout". Sealt leiab ka uuemaid poplugusid.

Ilmnes ka, et kõige populaarsem on Spotify´st trenni ajal muusika kuulamine norrakate, islandlaste ja rootslaste seas. Selle põhjuseks arvatakse, et põhjamaalased lihtsalt vajavad sooja saamiseks enda liigutamist. Kuid vähemtähtis pole ka asjaolu, et Spotify on põhjamaades lihtsalt väga populaarne.