· Liiguta end. Paljud inimesed ei ole oma kehaga rahul ning see tekitab neis ebakindlust, kirjutab Elite Daily. Kui sa end aga regulaarselt liigutad, lased ajul vallandada enorfiine, mis teevad sind õnnelikumaks ja aitavad peletada stressi.

Kui sa tunned end ebakindlalt, võta appi need viis nippi – need aitavad sul enesetunnet parandada.

Õnnelik olemine ei ole seotud ei asjade ega teiste inimestega, tõeliselt õnnelik saab inimene olla siis, kui ta on enesekindel ja iseendaga rahul.

· Mediteeri. See aitab sul keskenduda vaid iseendale ja aju puhkab kogu maailma mürast.

· Tegutse. Eriti hea on see juhul, kui sul on kalduvus asju üle mõelda. Nii ei jää sul aega negatiivseteks mõteteks. Lisaks aitab tegutsemine täita oma unistusi ja eesmärke.

· Söö tervislikult. Tervislik toit ei ole kallis, kuid see mõjub su tervisele ja enesetundele positiivselt.