Kaks kalameest üürivad paadi ja üks neist püüab kinni suure havi.

"Siin näkkab hästi," ütleb ta teisele. "Me peaksime selle koha tuleviku tarvis kuidagi ära märkima." Teine joonistab musta pliiatsiga paadi küljele suure

X-tähe.

"See moodus ei kõlba," arvab esimene mees. "Järgmine kord ei pruugi me sama paati saada."