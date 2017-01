Kui töötad ametikohal, kus on tarvis päev läbi istudes tööd teha, on asjalood täbarad - see kahjustab su tervist rohkem kui suitsetamine. Kuid üks asi võiks aidata sul tasa teha istumisega kaasnevad terviseriskid.

Nimelt leidsid Cambridge`i ülikoolis teadlased, et tund aega füüsilist aktiivsust päevas suudab tasa teha kaheksa tundi järjest istumisega tervisele tehtud kahju, kirjutab The Sun.

Ja arvestades, et istuv eluviis suurendab võimalust enneaegseks surmaks 60%, tasub endale päevas tund liikumiseks leida. Ükspuha, olgu see siis kõndimine või rattaga sõitmine.