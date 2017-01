Kui andsid endale uusaastalubaduseks hakata tervislikult toituma, pole selle täitmist vaja edasi lükata – ka talvel on terve hulk toite, mis on maitsvad ja toitaineterikkad just praegu. (Vida Press) Lillkapsas on ohtralt immuunsüsteemi turgutavaid aineid, kirjutab Redbook. (STANISLAV MOSHKOV) Kurkumis sisalduv kurkumiin aitab ennetada Alzheimeri tõbe ning paneb ka kõhurasvad põlema. (Vida Press)

Pistaatsiapähklid sisaldavad luteiini, mis on eriti hea silmade tervisele, samuti on neis palju kiudaineid ja valke. Pistaatsiapähklid on kasulik näks õhtuks – nende koortest lahti nokkimine aeglustab söömist ja aitab liialdamist vältida. (Vida Press)

Punapeet sisaldab ohtralt kiudaineid ja kaaliumi. Ära viska ära ka peedipealseid, need sisaldavad ohtralt C-vitamiini. (MARIANNE LOORENTS) Granaatõun on antioksüdantiderohke, sellest on kasu tervise tugevdamisel haiguste ennetamiseks. (MIHKEL MARIPUU) Kiivi on kaaliumi ning C-vitamiinirohke vili, üks kiivi katab ära kogu päevase C-vitamiini vajaduse. Samas ei anna see erilisi lisakaloreid. Ära unusta, et kiivi on kõige tervislikum, kui seda süüa koos koorega – kiivikoores on ohtralt kiudaineid, C- ja E-vitamiini. (LIIS TREIMANN) Kapsas aitab samuti immuunsust tugevdada, sest selles on palju antioksüdante, foolhapet ja C-vitamiini. Lisaks ka kiudained, mis teevad kapsast väga toitva köögivilja. (ALDO LUUD) Mustikad on samuti antioksüdantide rikkad, mustikas sisalduvad ained aitavad alandada diabeedi ja vähiriski. (MARIANNE LOORENTS) Jõhvikad aitavad vähendada põletikke ja kaitsta kuseteid. (ALDO LUUD) Granadill ehk passion annab 9% päevasest C-vitamiinikogusest ehk on nii hea immuunsuse turgutaja, andes samas vaid ühe vilja kohta keskmiselt vaid 17 kalorit. (STANISLAV MOSHKOV) Fenkol ehk apteegitill on hea C-vitamiini, kaaliumi- ja kiudaineallikas. Kiudaineid teevad kõhu täis ja seedesüsteemile pai. (TAIRO LUTTER)