Söö korralik õhtusöök. Veendu, et selles oleks nii kiudaineid (leidub köögiviljades ja täisteratoodetes) ja valke (leidub tailihas, ubades ja piimatoodetes). need kaks ainet aitavad kõhul täis saada, veresuhkrul stabiilsena püsida ja sul end rahulolevana tunda. Nii tekib sul väiksem kihk minna küpsiseid ja kooki näksima, kirjutab Woman´s Day.

Fakt, et vaid mõne suutäiega võib rikkuda kogu päeva pingutused ei mõju piisavalt veenvalt ning sead hilisõhtul ikka sammud kööki, et midagi sealt põske pista? Siin on sulle seitse nõksu, kuidas sellele tegevusele piir panna.

Tee plaane hommikusöögiks. Hommikusöök on päeva peamine toidukord ning seda korralikult süües on sul võimalik ka ülejäänud päeva toidukordi paremini kontrolli all hoida. Kui mõtled hommiksöögile õhtul, võib see aidata sul alla suruda tungi kohe sööma minna.