Oxfordi ülikooli teadlased on avastanud, et ekraanide ees istumine polegi nii kahjulik kui seni arvatud. Vastupidi, välja on selgitatud täpne aeg, mil internetis surfamise kasutegur on kõige suurem.

Lapsevanemate mure üha rohkem nutiseadmete ja arvutite külge kinnitunud noortes pärast on ajendanud teadlasi uurima seost ekraani ees veedetud aja ja aju arengu vahel. Oxfordi ülikooli teadlased on hiljuti jõudnud üllatavate tulemusteni, kirjutab Daily Mail.

Tundidepikkusel arvutiekraani ees istumisel võib teismeliste aju arendamisel olla oluline roll. Samuti toob see kaasa vajaliku heaolutunde. Nimelt leiti, et kasulikkus on kui matemaatiline kõverjoon, mille haripunkt on 257 minutit.